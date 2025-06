Beppe Marotta, presidente dell'Inter, ha parlato a margine del sorteggio dei calendari a Parma. Ecco le sue dichiarazioni

Marco Astori Redattore 6 giugno 2025 (modifica il 6 giugno 2025 | 20:35)

Beppe Marotta, presidente dell'Inter, ha parlato a margine del sorteggio dei calendari a Parma. Ecco le sue dichiarazioni: "Perché Chivu è il profilo adatto? Perché si coniuga con le linee guida della società e rappresenta tutti i valori che cercavamo: siamo contenti di questa simbiosi e siamo assolutamente orgogliosi di questa scelta. Alcune voci parlano di ridimensionamento e confusione, sono assolutamente da cancellare: l'Inter quando partecipa ad una competizione deve farlo per raggiungere il massimo. La squadra è forte, la puntelleremo al meglio con un allenatore coraggioso e giovane. Cosa non è andato con Fabregas? Niente, non ci abbiamo neanche parlato: abbiamo chiesto al Como di poter sondare la responsabilità come è giusto nel mondo del lavoro. Non è stato possibile, ma Chivu non è la riserva.

L'addio di Inzaghi? Sappiamo che il calcio è caratterizzato dall'imprevedibilità: la sua decisione è stata in parte preventivabile ma non del tutto. Abbiamo provato in tutti i modi a convincerlo ma non è stato sufficiente: era giusto quindi che le strade si separassero e lui inizi un'esperienza nuova. Noi lo ringraziamo per quello che ha fatto, andiamo avanti con grande ottimismo perché siamo l'Inter: con coraggio per la scelta fatta e con la determinazione di regalare ai tifosi serate emozionanti e magari trofei.

Bonny e Hojlund? Noi abbiamo lavorato da mesi su eventuali ritocchi: sicuramente sappiamo che l'attacco è oggetto di maggiore attenzione, i nomi che hai fatto possono rientrare in un elenco di altri nominativi che saranno oggetti di sondaggi e negoziazioni. Parole Rocchi su Bisseck-Ndicka? Io sono sempre stato favorevole al VAR dall'inizio, è uno strumento a disposizione dell'arbitro per ridurre gli errori, che non vuol dire eliminarli: e nella fattispecie di errore si tratta".