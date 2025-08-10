"La prossima può essere la settimana decisiva sul fronte Lookman: il nigeriano si sta sempre allenando in un resort in Algarve mentre l’Atalanta continua a restare inflessibile (non fa un prezzo e vuole stabilire le modalità dell’eventuale cessione): toccherà lavorare con diplomazia e in quello Marotta è un maestro", sottolinea Tuttosport.