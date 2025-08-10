FC Inter 1908
Dopo una breve pausa, oggi il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, farà rientro in Italia
Dopo una breve pausa, oggi il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, farà rientro in Italia. La sua presenza si preannuncia cruciale per la prossima settimana, che potrebbe rivelarsi decisiva nella trattativa per Ademola Lookman.

"La prossima può essere la settimana decisiva sul fronte Lookman: il nigeriano si sta sempre allenando in un resort in Algarve mentre l’Atalanta continua a restare inflessibile (non fa un prezzo e vuole stabilire le modalità dell’eventuale cessione): toccherà lavorare con diplomazia e in quello Marotta è un maestro", sottolinea Tuttosport.

