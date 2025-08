Giocondo Martorelli ha parlato ai microfoni di TMW della trattativa tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman

Marco Astori Redattore 4 agosto - 15:17

Giocondo Martorelli, noto operatore di mercato, ha parlato ai microfoni di TMW della trattativa tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman: "La cosa che mi stupisce di più è che ancora oggi ci si nasconde dietro a una cosa: le cose vanno scritte per essere credibili. Scrivi che vai via per una certa cifra, tutti gli accordi devono essere scritti. I Percassi li considero persone serie, affidabili, ma dovessi andare da un'altra parte meglio mettere per iscritto certi accordi. Una cifra congrua va stabilita. Io sono portato a credere i Percassi, se non hanno preso un impegno sull'importo gli credo".

A questo punto l'Inter deve per forza aumentare l'offerta per arrivare a Lookman:

"Sicuramente. Il rapporto tra Marotta e i Percassi è consolidato, sono persone di grande maturità, si siederanno e vedranno. Il Napoli potrebbe inserirsi? Ok, ma c'è la volontà del giocatore, che si è spostato con l'Inter. Abbiamo visto Weah che ha rifiutato tutte le offerte ed è andato da De Zerbi. Anche perché non credo che il Napoli arrivi a mettere 60 mln subito per prenderlo. Alla fine per me troveranno un accordo Atalanta e Inter, con l'Atalanta che sarà meno rigida rispetto a quanto visto lo scorso anno con la Juve per Koopmeiners".

Senza accordo che si farà?

"Non ci credo, la tribuna non piace a nessuno, si troverà quindi un accordo. Inter e Atalanta sono società amiche, per l'interesse di entrambi troveranno per forza un accordo. Il messaggio che Luca Percassi vuole far passare è che non hanno mai promesso che a 40 mln sarebbe andato via e che loro non hanno tradito nessuno".