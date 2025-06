E' Ange-Yoan Bonny uno dei nomi più caldi sul taccuino dell'Inter per rinforzare l'attacco in vista della prossima stagione. Ma per il classe 2003 del Parma si profila un testa a testa col Napoli, come riporta oggi Il Mattino: "Un altro duello con l’Inter: quello per Bonny. L’asta per la punta del Parma non impressiona il ds Manna.