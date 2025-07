Continua la trattativa tra l'Inter e l'Atalanta per Lookman. Il giocatore vuole solo l'Inter e sta provando a forzare la mano, come spiega SportMediaset: "Il nigeriano è uscito ieri dal centro sportivo di Zingonia e ha incrociato qualche tifoso. Ci raccontano di un Lookman commosso, è chiaro che è pronto a tutto, a forzare anche attraverso qualche rinuncia: aveva pattuito 4 milioni netti con l’Inter, ma potrebbe accontentarsi di 3,5 pur di consentire all’Inter di di aumentare l’offerta da 40 a 43 mln e chiudere nel breve perché non vuole che diventi un tormentone. Certamente c’è un indizio che ci arriva proprio dall’Atalanta che ha pubblicato un video sui canali social la nuova maglia di questa stagione da trasferta e non c’è Lookman come testimonial. Un’assenza che pesa così come i rumors continui che l’Atalanta stia già andando sul mercato per un eventuale sostituto del nigeriano e in queste ore è forte, fortissimo il nome di Chiesa in uscita da Liverpool che potrebbe arrivare in prestito".