Acerbi, che a febbraio compirà 38 anni, ha un contratto con l'Inter fino al 2026 e in questa stagione ha disputato 35 partite, 23 delle quali in campionato. "Nella passata stagione Acerbi ha dovuto fare i conti con parecchi acciacchi e ora, a 37 anni, l'idea di un ultimo maxi ingaggio prima di chiudere la carriera potrebbe tentarlo. L'Inter, dal canto suo, sta riflettendo su una possibile rivoluzione con relativo svecchiamento della rosa e l'idea di cedere un giocatore con un contratto in scadenza nel 2026 potrebbe far gola alla società", si legge su Sport Mediaset.