Non è affatto finita la partita per il trasferimento all'Inter di Ademola Lookman, vero obiettivo dei nerazzurri in attacco

Marco Macca Redattore 2 agosto 2025 (modifica il 2 agosto 2025 | 17:46)

Non è affatto finita la partita per il trasferimento all'Inter di Ademola Lookman, vero obiettivo dei nerazzurri in attacco in vista della prossima stagione.

Lo ha confermato anche il giornalista di Sport Mediaset Orazio Accomando, che su X ha scritto:

"L'Inter si è presa 48 ore di tempo per decidere se rilanciare o meno l'offerta all'Atalanta per Ademola Lookman. Il giocatore fa muro e spinge per il trasferimento a Milano. Al momento l'Inter non ha scelto l'alternativa principale al nigeriano".