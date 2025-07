Mercato, Biasin: “Tutti parlano di Nkunku all’Inter, mi hanno detto che…”

"Ho chiesto di Nkunku, mi è stato completamente escluso. Non c'è assolutamente niente", ha dichiarato con fermezza Biasin, spazzando via qualsiasi ipotesi di trattativa tra l’Inter e il talento francese del Chelsea.

La smentita arriva dopo che alcune testate avevano riportato l’interesse del club nerazzurro per Nkunku, reduce da una stagione complessa a causa di numerosi problemi fisici. L'ex Lipsia, approdato a Londra con grandi aspettative, ha avuto un impatto limitato nella sua prima annata in Premier League. Ma resta un giocatore dal profilo tecnico altissimo. Questo ha acceso la fantasia dei tifosi e degli osservatori, immaginando un possibile tentativo da parte dell’Inter per riportarlo in auge in Serie A.