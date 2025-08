La priorità dell'Inter è e rimane Ademola Lookman , ma il club nerazzurro lavora parallelamente su più fronti. Uno di questi, come sottolinea oggi La Gazzetta dello Sport, è la difesa: "L’Inter continua a muoversi su più fronti, soprattutto per quanto riguarda la difesa. Il Crystal Palace è piombato su Yann Aurel Bisseck con un’offerta importante: 32 milioni.

Il centrale tedesco, 24 anni, reduce da una stagione con tre gol e tre assist in 46 presenze, ha detto di no. Preso per 7 milioni dall’Aarhus nel 2023, l'ex difensore del Colonia preferisce restare in nerazzurro. Il messaggio che filtra da Appiano è che senza un’uscita la difesa resta così com'è.