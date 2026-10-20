Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca quiEra presente una delegazione dell'Inter ieri ad uno dei due posticipi della 7a giornata di Serie A tra Monza e Cagliari: Dario Baccin era in tribuna per visionare tre nomi specifici. Li rivela oggi Tuttosport: "Ieri l’Inter è andata a seguire nuovamente dal vivo la prestazione di Alessandro Romano del Cagliari impegnato a Monza.

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Era già accaduto in occasione della trasferta dei sardi a Bergamo contro l’Atalanta, è successo ancora ieri e questa volta si è mosso in prima persona Dario Baccin, nuovo ds dei nerazzurri, presente sulle tribune del Brianteo curiosamente insieme proprio a Piero Ausilio. Romano, come ormai sta accadendo da diverse partite, è stato schierato da Pisacane nel ruolo di mezzala sinistra e non di regista, ma il nazionale azzurro ha dimostrato di potersi disimpegnare in tutti i ruoli del centrocampo, anche se la partita di ieri è stata assai negativa, così come per tutti i suoi compagni. Su Romano è forte l'interesse di diversi club, su tutti, oltre all'Inter, la Juventus.

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Baccin nell'occasione ha seguito anche le prova del compagno di Romano, il 19enne attaccante senegalese Paul Mendy e soprattutto del sempre più sorprendente centravanti del Monza (e dell'Under 21 portoghese), Gustavo Varela, autore di una doppietta e già a quota 6 gol in Serie A.