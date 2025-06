Mercato, Fabbian rimane al Bologna? Ecco la posizione dell’Inter

"E questa convinzione forte e fondata Giovanni Sartori e Marco Di Vaio non se la sono fatta in base a certe loro sensazioni che gli sono arrivate dal mercato, ma perché sotto sotto l’Inter gli avrebbe fatto sapere di non voler riscattare il trequartista di Padova, per il quale il club rossoblù aveva investito 5 milioni di euro per il prestito biennale. Ciò significa che all’atto pratico, il club nerazzurro non verserà entro l’1 luglio i 12 milioni che gli avrebbero consentito di strappare Fabbian al Bologna per vestirlo poi di nerazzurro e portarlo di conseguenza ad Appiano Gentile", spiega il Corriere dello Sport.