"Al Mondiale per Club vedremo Petar Sucic, mezzala croata acquistata dalla Dinamo Zagabria per 14 milioni. Il primo innesto dell’Inter 2025-26. Per la prossima stagione, quindi, non si vedranno innesti alla Taremi o alla Zielinski, ovvero parametri zero over trenta per puntellare la rosa. Sulla lista dei piani alti ci sono diversi under 26: Beukema, Lucumì, Castro, David e così via".