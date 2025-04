L'Inter avrà tanto da fare nel mercato estivo: oltre a ringiovanire la squadra, riducendo anche il monte ingaggi, l'obiettivo è quello di aggiungere alla rosa altri potenziali titolari in grado di far rifiatare gli uomini chiave di Inzaghi. Ecco l'ultimo nome entrato nella lista nerazzurra secondo Tuttosport: "L’Inter ci riprova.

Dopo l’esperimento non riuscito con Buchanan - esterno canadese acquistato nel gennaio 2024 dal Club Bruges per farne il vice Dumfries, andato al Villarreal in prestito tre mesi fa -, adesso il ds Ausilio e il suo vice Baccin hanno messo nel mirino Luis Henrique, ala offensiva dell’Olympique Marsiglia veloce e abile a saltare l'uomo che Roberto De Zerbi ha trasformato da dicembre in poi in quinto di destra nel suo 3-4-1-2.