Acerbi, e non solo per una mera questione anagrafica, risulta essere un giocatore più vecchio stampo: De Winter preferisce impostare, lo si vede dal dato delle percentuali dei passaggi per le squadre e soprattutto per i passaggi progressivi nei 90’. Il genoano, di fatto, sale di più palla al piede, e potrebbe essere un’arma a disposizione per la manovra di Inzaghi.

De Winter compirà 23 anni a giugno e ha dei margini di miglioramento enormi. Come dimostra il fatto (basti vedere la heatmap) che possa giocare in tutti i ruoli della difesa a 3 o, all’occorrenza, anche come esterno difensivo.

Da battere c’è la concorrenza della Premier League, che insiste tanto, ma l’Inter ha un grande asso nella sua manica: provare ad accelerare subito, per chiudere la trattativa e avere il giocatore già a disposizione in vista del Mondiale per Club".