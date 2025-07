Nel corso dell’incontro tra Chivu e la dirigenza, si è parlato di ritiro, amichevoli estive e soprattutto della rosa

Gianni Pampinella Redattore 8 luglio 2025 (modifica il 8 luglio 2025 | 10:30)

Nel corso dell’incontro tra Cristian Chivu e la dirigenza dell'Inter, andato in scena nella giornata di ieri, si è parlato di ritiro, amichevoli estive e soprattutto della rosa.

Come sottolinea il Corriere della Sera, l’allenatore ha di nuovo espresso la volontà di poter allenare anche a Milano Leoni.

"I costi dell’operazione saranno sostenibili solo previa cessione di un difensore: Bisseck o Pavard. Frattesi è stato tolto dal mercato ma può partire Asllani (il Betis è interessato ma l’Inter chiede 18-20 milioni).

Sommer è in vacanza in Turchia con Calhanoglu: il selfie non è stato considerato una mossa distensiva considerando che il Galatasaray ha messo entrambi nel mirino. L’Inter non svende: per il regista chiede 25 milioni".

Offerte basse per Asllani e Calhanoglu — Calhanoglu è uno che con il suo ruolo e le sue giocate ha caratterizzato il gioco interista nelle ultime stagioni. Averlo o, molto più probabilmente, non averlo fa parecchia differenza, e in società lo sanno bene. Ecco perché la telenovela andrà risolta al più presto (potrebbe essere stato uno dei temi trattati nel blitz di metà pomeriggio di Chivu in sede), perché più passa il tempo e meno alternative ci sono. Dalla Turchia rilanciano una richiesta dell'Inter di 25 milioni, a fronte dei 15 proposti dal Galatasaray.

Troppo pochi, perché i turchi confidano sulla volontà del giocatore, ma non possono non fare i conti con le legittime esigenze dell'Inter, per nulla disposta a svendere uno dei suoi top player. Il turco sta trascorrendo le vacanze insieme a Sommer (come si vede da una foto sul suo profilo Instagram), altro giocatore nel mirino del club di Istanbul, che sta cercando un nuovo portiere dopo l'addio di Muslera. Sommer, però, ha sparato alto (7-8 milioni a stagione), e per chiudere l'operazione dovrà abbassare le pretese.

Dalla Spagna, invece, la notizia che il Betis Siviglia sta trattando con l'Inter per il trasferimento di Kristjan Asllani. Secondo "AS", l'albanese sarebbe il possibile sostituto di Johnny Cardoso, destinato all'Atletico Madrid. La richiesta del club nerazzurro per il regista è di circa 20 milioni di euro, contro un'offerta di otto del Siviglia, decisamente troppo bassa per pensare di chiudere nel giro di poco