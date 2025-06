Mercato, ad Appiano tutti sicuri: “L’Inter è convinta di aver preso…”

Il mercato si scalderà con ogni probabilità dopo il Mondiale per Club, competizione in cui tutti vogliono far bene. Ma...

Marco Macca Redattore 12 giugno 2025 (modifica il 12 giugno 2025 | 09:50)

Il mercato si scalderà con ogni probabilità dopo il Mondiale per Club, competizione in cui tutti vogliono far bene. Ma, nel frattempo, l'Inter si è portata a casa già due colpi: Sucic e Luis Henrique. In particolare, sul primo ad Appiano sono tutti convinti, come scrive la Gazzetta dello Sport, di aver preso un giocatore di alto livello e di aver chiuso un vero colpo:

"... L’ultimo compito di Chivu è l’inserimento dei nuovi nel meccanismo Inter. Incuriosisce soprattutto Sucic, che come Luis Henrique sarà buttato subito nella mischia. Le aspettative intorno al croato sono elevate, il club è convinto di aver chiuso un colpo, un giocatore con un buon numero di giocate offensivo nelle gambe, tra gol e assist. Ma lo stesso vale per il brasiliano, in grado di giocare a sia a destra sia a sinistra. I due porteranno freschezza in reparti apparsi troppo spesso affaticati, con ricambi non all’altezza o comunque con caratteristiche diverse".

"Chivu li peserà, nei prossimi giorni. E in genere peserà tutta l’Inter, anche per dialogare con i dirigenti sui rinforzi da prendere più avanti. In questo senso, almeno in questo, il Mondiale è un assist, un’opportunità da sfruttare. In definitiva, va trovata l’Inter oltre che l’America. Va trovato il modo di voltare pagina: le ultime immagini, quelle facce stravolte di Monaco, vanno cancellate al più presto".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)