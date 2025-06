L'ex giocatore dell'Atalanta è l'obiettivo numero uno per rinforzare l'attacco

Gianni Pampinella Redattore 7 giugno 2025 (modifica il 7 giugno 2025 | 13:02)

Cristian Chivu si è confrontato a lungo con Ausilio e Baccin sul tema mercato. La prossima stagione si preannuncia lunga e dispendiosa: il Mondiale per club, la Champions, il campionato e le coppe nazionali richiederanno un organico più profondo, soprattutto in attacco, dove al momento regna l’incertezza.

Dopo gli arrivi già formalizzati di Sucic a centrocampo e Luis Henrique sulla fascia destra, le priorità ora sono tutte concentrate sul reparto offensivo. Lautaro, Thuram e Taremi saranno i punti fermi per la tournée americana, ma è probabile che in quell’occasione vengano testati anche i rientranti dai prestiti, come Valentin Carboni e Pio Esposito, nel frattempo protagonisti con le rispettive Nazionali giovanili.

"L'obiettivo numero uno, come ormai è evidente, è Rasmus Hojlund. Il Manchester United ha aperto alla partenza dell'attaccante danese acquistato nell'estate 2023 per 70 milioni più bonus. Al momento i Red Devils vorrebbero cedere il giocatore a titolo definitivo per 45 milioni, l'Inter propone un prestito con diritto di riscatto nel 2026 che potrebbe diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni, per una cifra comunque non lontana dai 40 milioni".

"Essendoci l'apertura alla partenza di Hojlund, a Milano sono convinti di essersi messi in pole. L'ex Atalanta, come scritto, non sarà però l'unico rinforzo in avanti. Ci sono altri due giocatori che piacciono e potrebbe esserci un triangolo con il Napoli. Entrambi i club, infatti, sono in forte pressing su Bonny del Parma. La squadra neo campione d'Italia sembra in vantaggio, ma l'arrivo di Chivu all'Inter potrebbe spostare l'ago della bilancia". Ai nerazzurri piace Raspadori.

(Tuttosport)