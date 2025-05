Mercato Inter, al Mondiale per Club con tre possibili volti nuovi

Inzaghi lavora alla strategia per il finale di stagione. Non mollerà il campionato ma non forzerà le cose: la squadra sarà gestita in vista della finale di Champions League del 31 maggio, quella contro il PSG che l'Inter si è conquistata eliminando Bayern e Barcellona. Il quotidiano TuttoSport guarda all'ultima sfida e parla del futuro imminente dei nerazzurri, che dopo il sogno che vivrà a Monaco, sognerà anche a giugno quando giocherà il Mondiale per Club organizzato dalla FIFA.