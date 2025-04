La dirigenza nerazzurra è già attiva per il futuro: conferme sul gradimento per due profili già emerso nei giorni scorsi

L'1-1 di Lecce-Venezia rispecchia anche il gradimento dell'Inter nei confronti dei talenti delle rispettive squadre. Tra i diversi profili da tenere d'occhio, infatti, uno per parte secondo i dirigenti nerazzurri. Per questo motivo, stando a quanto racconta Calciomercato.com, uno scout avrebbe raggiunto oggi la Laguna per assistere da vicino al match del Via del Mare.

Nella squadra di Di Francesco piace in particolar modo Idzes: "Jay Idzes, nazionale indonesiano del Venezia, autore di grandi prestazioni che hanno fatto drizzare le antenne già nei mesi scorsi anche a Milan e Napoli, torna nel mirino dell'Inter. Non è un mistero che i nerazzurri stiano cercando un centrale da far crescere accanto ai senatori e il classe 2000 ha colpito gli osservatori meneghini. L'Inter vanta un grande rapporto con i veneti. Vedi le operazioni Oristanio, Stankovic e Radu. Il centrale, tra l'altro, ha scelto di giocare per la nazionale indonesiana e pare che nella scelta abbia inciso anche Erick Thohir, ex presidente dell'Inter, e suo grande sponsor".