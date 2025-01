Inter e Newell's non sono riusciti a trovare un accordo per il passaggio dell'attaccante a Milano

L'Inter è pronta ad accogliere il quarto argentino in rosa, Tomas Perez. L'accordo con il Newell's Old Boys per il centrocampista classe 2005 è in dirittura d'arrivo per una cifra intorno ai 7 milioni di euro più altri 2 di bonus. Inizialmente l'idea del club nerazzurro era di prendere, insieme a Perez, anche Mateo Silvetti.