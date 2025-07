Ciò che sembrava impossibile fino a pochi giorni fa sta diventando sempre più realtà in casa Inter. I nerazzurri intanto fanno cassa

Ciò che sembrava impossibile fino a pochi giorni fa sta diventando sempre più realtà, e dopo essersi tirati gli stracci da una parte all'altra del mondo via social, Calhanoglu e Lautaro il prossimo 26 luglio (data della ripresa degli allenamenti) potrebbero ritrovarsi ancora nello stesso spogliatoio.

Follie del calciomercato, con il turco che da sicuro partente è diventato adesso quasi certamente restante, visto che anche l'ultimo incontro tra Inter e Galatasaray non ha prodotto i risultati sperati.

Ma ci sono altri giocatori dell'Inter che stanno per lasciare la compagnia, portando denaro fresco nelle casse. "In verità in viale della Liberazione adesso sono molto più attivi sulle uscite.