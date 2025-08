Il club nerazzurro è al lavoro per racimolare i milioni che servono, precisamente 35, per far partire l'assalto e prenderlo

Marco Astori Redattore 1 agosto 2025 (modifica il 1 agosto 2025 | 09:35)

L'Inter ha un solo nome in testa per rinforzare la difesa: quello di Giovanni Leoni. E il club nerazzurro è al lavoro per racimolare i milioni che servono, precisamente 35, per far partire l'assalto e prenderlo. Ecco il punto dal Corriere dello Sport: "Il club nerazzurro quei 35 milioni non li può ancora offrire. Sta cercando di metterli assieme, però, un tassello dopo l’altro. Viale Liberazione ha già messo a segno un paio di cessioni importanti.

Aleksandar Stankovic, al Bruges, e Buchanan, al Villarreal, infatti, hanno fatto arrivare nei forzieri interisti circa 18 milioni. A cui vanno aggiunti i 4 milioni che verserà il Siviglia per ridurre la percentuale sulla rivendita di Agoume, in mano alla società nerazzurra, dal 50 al 10%. In precedenza, inoltre, il Venezia aveva esercitato il riscatto da 1,5 milioni per Filip Stankovic (fratello di Aleksandar), mentre il Panathinaikos ne ha pagati altri 2,5 per eliminare del tutto il 40% sulla rivendita di Vagiannidis, che l’Inter si era trattenuta, per poi cederlo allo Sporting Lisbona per 13.

Ebbene, sommando ogni quota si arriva a circa 26 milioni. Non manca tantissimo, dunque: un’altra quindicina di milioni, volendo restare larghi. Significa che li dovranno assicurare i vari Asllani, Taremi, Sebastiano Esposito e Palacios, ovvero gli esuberi restanti. Sono probabilmente gli scenari più complicati, visto che, ad esempio, il centrocampista albanese si sta impuntando per restare in Italia. E, se non dovesse cambiare idea, renderebbe impossibile o quasi ottenere i 18 milioni che l’Inter vorrebbe per il suo cartellino. C’è ancora un mese di mercato, però. E Leoni ha accettato di aspettare. Seppure non all’infinito…".