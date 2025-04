A gennaio si è parlato molto del futuro di Davide Frattesi . A mercato chiuso, non si sono placate le voci che vogliono il centrocampista lontano da Milano e più precisamente verso la Roma. Come sottolinea il Messaggero, in estate potrebbe riaccendersi la telenovela con il club giallorosso. "A gennaio il procuratore Giuseppe Riso ha provato a fargli cambiare squadra, ma i nerazzurri non hanno abbassato la richiesta da 45 milioni di euro. Difficile venderlo a quelle cifre questa estate soprattutto dopo una stagione non esaltante. I giallorossi potrebbero inserire anche diversi giocatori nella trattativa".

"Oltre a Cristante c’è anche la posizione di Pellegrini in bilico. Il capitano della Roma (contratto in scadenza nel 2026) piace molto a Simone Inzaghi. Troppo presto, però, per parlare di eventuali trattative. Anche perché l’Inter rimanda ogni discorso a dopo il Mondiale per Club. Il torneo si svolgerà in America tra il 14 giugno e il 13 luglio. I nerazzurri – in base al percorso nella competizione – faranno le proprie valutazioni. La certezza è che alla Roma piace e lui non chiude le porte ad un ritorno nella Capitale".