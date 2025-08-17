Tra i giocatori sondati dall’Inter c’è anche il difensore dell’Udinese Solet. Ieri il tecnico Runjaic ha detto di volerlo blindare.
Messaggero Veneto – Inter, per Solet proposta questa formula per un motivo. E l’Udinese…
Tra i giocatori sondati dall’Inter c’è anche il difensore dell’Udinese. Ieri il tecnico Runjaic ha detto di volerlo blindare
Queste le ultime novità sull’affare, secondo il Messaggero Veneto: “Chissà se adesso Solet smentirà ancora l'interesse dell'Inter che lo vorrebbe in prestito oneroso. L'Inter lo vorrebbe in prestito e senza obbligo di riscatto iln attesa dell'esito del processo per presunta violenza sessuale che per Solet è una spada di Damocle a livello psico-logico. Runjaic lo vorrebbe leader della difesa e la società ha detto che lo vuole tenere. Vedremo”.
