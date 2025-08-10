Il Milan accelera nella ricerca del sostituto di Malick Thiaw. Igli Tare e Giorgio Furlani stanno lavorando per portare a Milanello un rinforzo in difesa, e il nome in cima alla lista è quello di Giovanni Leoni. Come riporta il Corriere dello Sport, il club rossonero è nelle condizioni di fare uno sgarbo all’Inter e andare a prendere Leoni, per il quale servono circa 35 milioni di euro.
Cds – Milan, sgarbo all’Inter? Rossoneri puntano Leoni e monitorano anche De Winter
"Rispetto ai nerazzurri, che devono ancora chiudere almeno una cessione (Taremi o Asllani) per arrivare al budget necessario, il Milan ha la liquidità per affondare subito il colpo. Per Leoni il Parma ha già rifiutato 35 milioni dall’estero, il giocatore vuole restare in Italia".
"Nella lista anche Pietro Comuzzo della Fiorentina. Due profili italiani, due elementi giovani che raccolgono il consenso sia di Allegri che della dirigenza. Monitorato anche Koni De Winter del Genoa, 23enne belga che ha un costo più contenuto, seguito anche dall’Inter per sostituire Pavard o Bisseck in caso di cessione. Non sono da scartare nemmeno nomi provenienti dall’estero, profili suggeriti dallo scouting con un costo più basso".
