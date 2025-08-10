Il Milan accelera nella ricerca del sostituto di Malick Thiaw. Igli Tare e Giorgio Furlani stanno lavorando per portare a Milanello un rinforzo in difesa, e il nome in cima alla lista è quello di Giovanni Leoni. Come riporta il Corriere dello Sport, il club rossonero è nelle condizioni di fare uno sgarbo all’Inter e andare a prendere Leoni, per il quale servono circa 35 milioni di euro.