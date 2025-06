Tra i giovani prospetti più promettenti del vivaio nerazzurro, c'è sicuramente Giacomo De Pieri . Classe 2006 , il giocatore dell’Inter Primavera ha chiuso la stagione con numeri importanti: 11 gol e 9 assist , a conferma di un percorso in costante crescita. Adesso si prospetta un salto di categoria per De Pieri con il Monza che è molto interessato alla situazione del giocatore.

"Si registra l’interessamento del Monza per il classe 2006 che avrebbe l’opportunità di misurarsi in Serie B. Al momento si trova negli Stati Uniti con il gruppo di Chivu, ma dal mese prossimo potrebbe ripartire tra i grandi con i brianzoli e l’Inter ovviamente è disposta a valutare la possibilità del prestito secco. Chissà che anche lui non possa percorrere le orme di Pio Esposito e Valentin Carboni, pronti a entrare in pianta stabile in prima squadra".