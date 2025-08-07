FC Inter 1908
Moretto: “Inter Under 23, uscita a un passo. Aidoo in prestito alla Pergolettese”

Marco Macca Redattore 

L'Inter Under 23 opera in uscita. Secondo quanto riferisce Matteo Moretto, infatti, i nerazzurri hanno perfezionato l'uscita in prestito secco di Mike Aidoo, che si trasferirà alla Pergolettese.

Nuova esperienza in Serie C per il talento nerazzurro, che avrà così l'opportunità di giocare con continuità: "Inter, Mike Aidoo in prestito secco alla Pergolettese", scrive il giornalista. Ecco il post:

