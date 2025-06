La trattativa tra Inter e Parma per Ange-Yoan Bonny dovrebbe essere finalmente arrivata al traguardo. Lo riferisce il giornalista Matteo Moretto

La trattativa tra Inter e Parma per Ange-Yoan Bonny dovrebbe essere finalmente arrivata al traguardo. Lo riferisce il giornalista Matteo Moretto, secondo il quale in queste ore ci sarà un contatto tra le due società per provare a chiudere l'affare definitivamente e allontanare così lo Stoccarda, inseritosi negli ultimi giorni.