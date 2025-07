Vi do un dettaglio: il Bruges vuole Stankovic e anche un altro centrocampista in aggiunta per sopperire alla possibile partenza di Jashari. E posso aggiungere che l'Inter accetta di trattarlo in uscita solo se nell'operazione venisse inserita la recompra.

L'Inter non vuole in nessun modo perderne il controllo, lo considera talentuoso: ma è al corrente del fatto che lui cerca minutaggio, vuole crescere dimostrando il suo valore e a Milano non avrebbe queste chance. Ecco perché il Bruges può essere la soluzione giusta per tutti, è possibile che i belgi arrivino in Italia per trattare direttamente con l'Inter".