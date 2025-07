Moretto: “Buchanan, contatti in corso col Villarreal. Ecco la formula dell’affare”.

Il giornalista esperto di mercato ha fatto il punto sulla trattativa per l'esterno dell'Inter che potrebbe tornare in Spagna

Il giornalista esperto di mercato Matteo Moretto ha fatto il punto sulla trattativa per l'esterno dell'Inter che potrebbe tornare in Spagna, al Villarreal:

"Buchanan è in uscita dall’Inter contatti costanti e nuovi contatti anche nelle prossime ore per Buchanan al Villarreal a titolo definitivo, quindi l’Inter sta cercando di lavorare dopo aver chiuso l’operazione Stankovic al Bruges, adesso è il turno di Buchanan. Sono previsti nuovi contatti tra club per avanzare definitivamente ad oggi la trattativa non è avanzata ancora ma può avanzare nei prossimi giorni".