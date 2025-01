Moretto: “Buchanan, anche un altro club ha chiesto informazioni”

Non solo il Torino e la Roma. Tajon Buchanan è nel mirino del club granata e in quello del club giallorosso, ma la trattativa non è ovviamente conclusa anche perché all'Inter serve un sostituto. Secondo quanto riportato da Skysport potrebbe essere Zalewski il profilo individuato dai dirigenti interisti per sostituire il canadese in caso di partenza. Il nodo per il giocatore della Roma è il contratto in scadenza che non prevederebbe il prestito secco in questo momento.