L’Inter è in attesa di capire se il Gala fa davvero sul serio per Calha: serve un’offerta importante per convincere l’Inter a lasciarlo andare via. La situazione è la seguente: l’Inter aspetta una mossa del club turco per Calha e solo se ci sarà, le cose potranno evolversi. Questo passo però non c’è ancora stato, l’Inter non ha ricevuto offerte”.