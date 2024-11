Moretto conferma: Inter, a fine anno addio certo per Arnautovic e Correa

In casa Inter per il prossimo anno è confermato il doppio addio: a giugno scadono i contratti di Marko Arnautovic e Joaquín Correa. Il piano del club è quello di non prolungare gli accordi, salutandosi in modo naturale e consensuale. Molto probabilmente non saranno gli unici a lasciare il club nerazzurro al termine della stagione, ma il loro addio è certo e libererà un margine importante in entrata per il reparto avanzato. Lo conferma anche Matteo Moretto.