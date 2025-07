Dopo l'interessamento del Galatasaray è finito nel mirino di un''altra squadra turca, come spiega l'esperto di mercato Matteo Moretto

"Calhanoglu, dopo essere stato trattato e corteggiato a lungo dal Galatasaray, nelle ultime ore trovano conferme le voci dalla Turchi su interessamento reale de Fenerbahce. Mourinho sta pensando a Calhanoglu e non è escluso che nelle prossime ora possa iniziare una vera e propria trattativa. Lui è aperto a un ritorno in patria per chiudere la carriera".