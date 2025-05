"Ci sono buone probabilità che Frattesi in estate cambi squadra, in cerca di più protagonismo, più minutaggio. Qualora ci dovesse essere l'offerta giusta, verrebbe presa in considerazioni. Non è sicuramente fra gli incedibili dell'Inter. Il Napoli ci sta lavorando da tempo, anche per anticipare le altre squadre, anche se al momento non ci sono stati passi in avanti decisivi. Il Napoli sta chiamando con insistenza per provare ad avanzare nella trattativa, ma non c'è ancora una vera e propria trattativa. Ci sono anche altri club che nelle ultime settimane hanno sondato in maniera concreta. Uno è l'Atletico Madrid, abbiamo conferme su questa pista. Un altro club è il Manchester United, anche se al momento siamo fermi a una prima telefonata, un primo sondaggio. Non possiamo comunque escludere che si inseriranno altri club: la Roma è sempre attenta alla sua situazione".