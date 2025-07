Davide Frattesi non ha giocato neanche un minuto nel Mondiale per Club per un problema fisico: ecco come cambia lo scenario sul mercato

Matteo Pifferi Redattore 6 luglio - 09:00

Davide Frattesi non ha giocato neanche un minuto nel Mondiale per Club per un problema fisico che lo ha condizionato nell'ultima parte della stagione.

Frattesi, infatti, ha anche pubblicamente ammesso di non essere al 100% dal match d'andata contro il Barcellona ma ha dato tutto, risultando anche decisivo nel match di ritorno. Ora il centrocampista nerazzurro si opererà per un'ernia inguinale, in attesa di capire cosa succederà sul mercato.

Matteo Moretto, intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, ne ha parlato così: "Frattesi nei prossimi giorni si opererà ad un'ernia, vuole tornare al 100% per l'Inter. Ha giocato per settimane con questo tipo di fastidio, ha pure segnato col Barcellona con questo tipo di fastidio, se lo porta dietro da tempo ma l'impegno e il sacrificio per l'Inter non sono mai mancati. Può incidere sul mercato? No, di fatto nulla"

"Non ci sono trattative in corso tra Frattesi e altri club, il Napoli è uno dei club più attenti ma non ci risulta la soluzione Atletico Madrid, con all'interno Giuliano Simeone, possa essere concreta, anzi è tramontata. Una pista nata quasi un mese e mezzo fa ma è tramontata, quindi è una pista che non seguiamo. Da capire quando tornerà al 100% Frattesi e l'evoluzione del mercato, sappiamo anche che l'Inter non vuole privarsi di Frattesi, lo ritiene un calciatore importante e sta pensando al rinnovo"