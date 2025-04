"Cosa manca per chiudere? Al momento la distanza tra Marsiglia e Inter è di circa 10 milioni di euro tra parte fissa e variabile. L'Inter ritiene Henrique uno dei calciatori più interessanti in quel ruolo, vorrebbe chiudere l'operazione nel mese di maggio per avere il giocatore a disposizione in vista del Mondiale per Club. Il club nerazzurro sa che il Marsiglia non ritiene il giocatore incedibile e i francesi hanno bisogno di vendere per una questione di fair play finanziario. L'Inter confida nelle prossime settimane, attraverso altri contatti, di arrivare al dunque. Luis Henrique è focalizzato sull'Inter nonostante la tanta concorrenza".