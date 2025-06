Il giovane attaccante del Parma è il primo obiettivo del club nerazzurro per rinforzare l'attacco

L'Inter ha mosso i primi passi concreti per assicurarsi Ange-Yoan Bonny, giovane attaccante del Parma reduce da una buona stagione. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il club nerazzurro avrebbe presentato una prima offerta verbale al Parma: 22 milioni di euro più bonus.

Ma non basta perché la richiesta del Parma è di 25 milioni come base fissa più bonus. Nel corso della prossima settimana sono previsti nuovi contatti tra club per avanzare.