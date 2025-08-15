Gli ultimi aggiornamenti sulla questione Kone-Inter secondo Matteo Moretto

Matteo Pifferi Redattore 15 agosto - 17:11

Ieri è uscita l'indiscrezione di un interessamento concreto da parte dell'Inter per Manu Kone della Roma. La società giallorossa sembra aprire all'addio del centrocampista francese anche perché ha l'esigenza di comprare anche attaccanti esterni adatti al gioco di Gasperini e per questo è disposta a privarsi di Kone.

L'Inter, che nel frattempo non ha completamente abbandonato la pista Lookman, è intenzionata a comprare anche un centrocampista che faccia filtro e il centrocampista giallorosso risponde perfettamente all'identikit tracciato da Chivu.

Matteo Moretto, intervenuto su Youtube, ha aggiornato sulla questione Kone: "Occhio sempre alla pista Manu Kone-Inter, ieri vi abbiamo parlato di valutazioni interne da parte del club nerazzurro ma Inter e Roma stanno già parlando indirettamente su questo tema, vedremo se la situazione può avanzare nelle prossime ore"