"Quella di Ademola Lookman è una telenovela finita. Oggi è atteso un incontro, un contatto diretto importante tra l'Inter e l'entourage di Lookman, in cui i nerazzurri comunicheranno ufficialmente di non voler procedere. L'accordo con l'Atalanta non è mai stato vicino, c'è sempre stato un divario importante. I bergamaschi non hanno mai fatto un prezzo, visto che Lookman, soprattutto dopo la partenza di Retegui, è un giocatore fondamentale e stanno facendo di tutto per trattenerlo. L'Inter ha cambiato strategia, la priorità ora è un centrocampista di rottura, poi un difensore e, negli ultimi giorni di mercato, uno sguardo anche a quello che può succedere anche in attacco".

"Pavard è un tema aperto: vero che non apre al Neom a oggi, visto che vuole continuare in Europa, nonostante la squadra araba stia spingendo. Pavard ha altre proposte, che però non si sono concretizzate fin qui. Frattesi? E' vero che c'erano delle squadre inglesi interessati e che il Newcastle ha chiesto le condizioni di uscita, ma non è mai arrivato mai concretamente a bussare alla porta dell'Inter. Lui ha saltato le vacanze per essere pronto il prima possibile, alla prima di campionato. Ha messo da parte il mercato e, da settembre, occhio al rinnovo. Asllani? I contatti col Bologna sono fitti e costanti e, da quello che ci risulta, oggi potrebbe essere una giornata molto importante. L'Inter ha un principio di accordo per il pacchetto dell'operazione, il giocatore sta trattando gli ultimi dettagli".