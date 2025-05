Sono diverse le squadre italiane accostate a Jonathan David, soprattutto Inter, Juventus e Napoli: ecco qual è in pole position

Sono diverse le squadre italiane accostate a Jonathan David , soprattutto Inter, Juventus e Napoli. Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano ha parlato così del centravanti, in scadenza di contratto con il Lille a giugno:

"Come già anticipato, il Napoli sta spingendo per chiudere Jonathan David come rinforzo dell'attacco. Ci risulta, ad oggi, che la squadra italiana più concreta che ha fatto i passi più importanti anche a livello economico è proprio il Napoli, che resta avanti. È la squadra italiana più vicina all'attaccante".