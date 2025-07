"Sempre più lontano dall'Italia, è in trattativa con un club arabo neopromosso che si chiama Neom. Gli offre stipendio da 10 mln netti, manca ancora l'accordo con il Bayer Leverkusen. I due club tratteranno, la cifra richiesta per la cessione è di circa 15 mln di euro. Il Milan verbalmente non arrivava nemmeno ai 10 mln di euro. La distanza era ampia perché il Bayer chiedeva tra 15 e i 18 mln di euro bonus compresi. Per 12 il Milan ci sarebbe anche riuscito ad acquistarlo, ma non è mai arrivato ad affondare il colpo e non è mai arrivato nemmeno ai 10 mln. Xhaka al Milan praticamente impossibile. La soluzione juve non risulta. Se Bayer e il club arabo arrivano all'acordo, il giocatore lascerà l'Europa".