“Ieri c’è stato un incontro molto importante tra Inter e Genoa per impostare l’operazione Valentin Carboni. C’è l’accordo verbale, ma nessuna firma per ora. Ieri le parti si sono incontrate, c’è una base d’intesa sul prestito secco. L’operazione molto probabilmente si chiuderà la prossima settimana, quando il giocatore tornerà dalle vacanze.

Su Richard Rios la Roma a oggi è vigile e pronta a parlare col Palmeiras per studiare la possibile operazione. L’Inter, che aveva iniziato a chiedere informazioni molto prima della Roma, si è fermata. La possibile permanenza di Calhanoglu ha cambiato le cose, oggi Calha è fermo perché non ha ancora ricevuto una possibile offerta. Al momento, il turco non esce dall’Inter e questo ha messo in stand-by la situazione Rios. Capiremo se la Roma riuscirà ad accontentare il club brasiliano”.