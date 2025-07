Si avvicina la chiusura della trattativa, dopo giorni di colloqui, tra Inter e Bruges per il trasferimento in Belgio di Aleksandar Stankovic

Si avvicina la chiusura della trattativa, dopo giorni di colloqui, tra Inter e Bruges per il trasferimento in Belgio di Aleksandar Stankovic. A riferirlo è Matteo Moretto, secondo cui le parti avrebbero avuto in queste ore nuovi contatti per trovare un punto d'incontro.