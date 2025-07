Il difensore è il primo obiettivo per la difesa, ma non sarà semplice strapparlo al Parma, come spiega il giornalista

Andrea Della Sala Redattore 15 luglio 2025 (modifica il 15 luglio 2025 | 14:02)

L'Inter continua a monitorare la situazione attorno a Giovanni Leoni. Il difensore è il primo obiettivo per la difesa, ma non sarà semplice strapparlo al Parma, come spiega il giornalista Matteo Moretto:

Non ci sono novità, oggi si è presentato agli allenamenti, al primo giorno di ritiro, nonostante i tanti interessamenti dall'Italia e dall'estero. Il piano del Parma resta lo stesso: cercare di trattenerlo salvo offerta fuori mercato che superi i 30 mln. Parma ha già detto di no a offerta italiana di 25 mln. Il Parma vuole che resti e Leoni crede che sia il progetto giusto per poi arrivare da protagonista al Prossimo Mondiale. Cerca minutaggio. Vedremo se arriverà offerta che possa sparigliare le carte, ora inizia col Parma e ha la testa completamente concentrata sul Parma.