Di Inzaghi vi abbiamo già raccontato che ha questa offerta sul tavolo e una decisione arriverà in queste ore, il club nerazzurro sa che lo può perdere e si sta già muovendo per capire chi può essere il sostituto. Il primo nome è sicuramente quello di Fabregas, bisognerà capire se il Como lo farà partire.

Per Barella, non ci risulta una pista concreta e percorribile che porta all’Al Hilal, soprattutto per la volontà del giocatore”, ha spiegato.