Jonathan Tah in questi mesi è stato accostato anche all’Inter come possibile rinforzo a 0 per la difesa: ora è vicino al Bayern

Jonathan Tah in questi mesi è stato accostato anche all’Inter come possibile rinforzo a 0 per la difesa. Il giocatore è infatti in scadenza col Bayer Leverkusen, ma secondo Matteo Moretto può rimanere in Bundesliga.