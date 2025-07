Nelle ultime ore il Villarreal ha contattato l'Inter per provare a trattare per Tajon Buchanan .

"Confermo come il Villarreal abbia ricontattato recentemente l'Inter per provare a capire le condizioni di un possibile acquisto di Buchanan, forse con una formula diversa come il prestito con obbligo eventualmente. Ad oggi non c'è una trattativa avanzata ma contatti tra le parti per capire la fattibilità di un'operazione già conclusa qualche mese fa visto che Buchanan ha chiuso la stagione in prestito al Villarreal"