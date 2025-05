La volontà è di proseguire con Simone Inzaghi, ma da parte sua l'allenatore chiede all'Inter garanzie per il futuro. Beppe Marotta, presidente nerazzurro, lavora per convincere il suo allenatore, come svela oggi in edicola Il Giorno:

"Due date, due finali. La prima, la più prestigiosa, il coronamento di un ciclo, sabato 31 maggio con il PSG. L’altra, da vivere dietro le quinte, ma non troppo, per rilanciare il progetto: credibilmente martedì 3 giugno. È un’Inter da «partita doppia», perché in fondo il nerazzurro è questo, epica che può sfociare nel dramma (...). Beppe Marotta lavora proprio per riequilibrare lo scenario, ed evidentemente il progetto verrà illustrato martedì in un incontro che si preannuncia cruciale. Il gioco delle parti è chiaro. Da una parte un tecnico che potrebbe chiedere un’estensione milionaria sino al 2028, e una rosa che possa davvero far fronte al triplo impegno".