Incassato il no del Como per Fabregas, e naufragata l’ipotesi Vieira, Beppe Marotta ha chiesto al quarantaquattrenne rumeno di rimettere insieme i cocci della squadra di Inzaghi.

Se tutto andrà come lui spera, Chivu realizzerà il suo sogno del 2018, quando cominciò ad allenare le giovanili nerazzurre. Una storia simile a quella di Simone alla Lazio, promosso dalle giovanili per il rifiuto di Bielsa.

E pensare che nell’autunno 2022, dopo l’ennesima sconfitta dell’Inter in campionato, proprio Chivu fu valutato come alternativa in corsa a Inzaghi. A cambiare i piani fu la vittoria col Barcellona nel girone di Champions. Qualche mese fa l’Inter gli preferì Stefano Vecchi per la guida della neonataUnder 23. Ora dovrebbe riaccoglierlo dalla porta principale, proponendogli un biennale.